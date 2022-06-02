Сума за "повернення до нормального життя" коливається від 10 до 30 тисяч доларів.

Російські загарбники знайшли ще один спосіб заробітку. Окупанти масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях заради викупу.

Про це свідчить нове перехоплення розмови, яку опублікувала Служба безпеки України.

Сума за "повернення до нормального життя" залежить від стану сім'ї та коливається в межах від 10 до 30 тисяч доларів.

Мешканки Мелітополя Запорізької області скаржаться на так звану "тимчасову військову адміністрацію Росії" в місті. Гаулейтери відмовляються надавати інформацію про те, куди та навіщо викрадають чоловіків й вимагають гроші за їх повернення.

Тільки що приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого..., - розповідає жінка.

Інша мешканка міста розповіла схожу історію: "Скрутили, завантажили в багажник. Машину забрали, мотоблок ... сказали, що вони з поліції..."

У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли в Мелітополь в 58-у армію або 58-я армія забрала. Як мені бути? - журиться ще одна жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Крім того, російські командири відправляють на передову резервістів під виглядом "добровольців".

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