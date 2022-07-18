Перебуваючи під тимчасовою окупацією росіян, Херсонська область має проблеми зі зв'язком, електрикою, водою та газом.

Ситуація в багатьох селах у Херсонській області "дуже критична".

Про це під час брифінгу сказала начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Херсонщині, вона зауважила: "В цілому Херсонщина, перебуваючи під окупацією, звісно, має певні проблеми, зокрема з комунікаціями. Не тільки зі зв'язком, а із забезпеченням електрикою, водою і газом".

Гуменюк підкреслила, що ситуація в багатьох селах "дуже критична".

"Оскільки багато будинків розбито і об'єкти соціальної інфраструктури уражені. А це означає, що і надання медичної допомоги ускладнене, і товарів першої необхідності немає", - констатувала вона.

Водночас російські окупанти, додала Гуменюк, намагаються розташувати свої підрозділи ближче до місць перебування мирного населення, щоб використовувати їх як "живий щит".

Також на запитання щодо інформації про укріплення російськими військами своїх позицій поблизу Херсона, начальник прес-центру пояснила, що вони "намагаються закріпитися на тих рубежах, до яких ми їх вже дотисли".

"Враховуючи специфіку ведення боїв у степовій зоні, їм дійсно потрібні залізобетонні конструкції. Тому що облаштуватись на відкритій поверхні, зробити для себе укриття, дуже складно. Тому вони намагаються якось хоча б себе захистити, тому що вони достатньо деморалізовані і вишукують спосіб взагалі вшитися звідти. Але знаючи політику спілкування всередині ворожого війська, їм це теж не дають зробити", - сказала Гуменюк.

Раніше стало відомо, що після широкомасштабного вторгнення в Україну російським окупантам вдалося захопити низку населених пунктів на Херсонщині.

Народний депутат, полковник Служби безпеки України прогнозував, що після боїв за Донбас будуть бойові дії за південь нашої держави.

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