Інформацію тримають у таємниці, щоб закріпитися на території.

ЗСУ продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками, але деталі поки не афішують.

Про це повідомила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк В ефірі "Еспресо".

За її словами, інформацію розкажуть, коли українські захисники закріпляться на звільненій території.

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній секретності, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - пояснила Гуменюк.

Начальник прес-центру додала, що вчора, зачищаючи звільнене два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, бійці української армії відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Водночас велика частина області як і раніше перебуває під тимчасовою окупацією.

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