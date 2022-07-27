Українські військові ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів.

Українські військові з початку повномасштабної війни ліквідували понад 40 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 липня орієнтовно становили:

особового складу - близько 40 тис. 070 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 тис. 738 (+1), бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 971 (+12), артилерійських систем - 883 (+3), РСЗВ - 258 (+0),

засобів ППО - 117 (+0), літаків - 222 (+0), гелікоптерів - 190 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4), крилатих ракет - 174 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 тис. 847 (+12), спеціальної техніки - 75 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що кількість українських та російських танків, які беруть участь у бойових діях, майже зрівнялася.

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