Супротивники перекидали десятки одиниць військової техніки у бік захопленого Херсона, зазначив очільник Мелітополя.

У понеділок, 25 липня, через захоплений Мелітополь пройшли десятки одиниць військової техніки російських окупантів, зокрема, танки та машини десанту.

Супротивники перекидали військову техніку у бік захопленого Херсона, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, супротивники готуються до можливого контрнаступу українських військових.

"…Це перекидання їхньої техніки з лінії фронту. Вчора через місто Мелітополь пройшло три колони. Перша пройшла з Токмака, Новопилипівки через Вознесенку - це було 20 танків. Друга колона вчора пройшла через центральний проспект міста Мелітополя - гусенична техніка. Це пройшло маже 20 одиниць машин десанту", - заявив мер.

Чиновник додав, що третя колона ворожої техніки також проходила через Новий Мелітополь, і вона складалася з понад 30 одиниць бронетехніки.

"…Вони перекидають її у бік Херсона, вочевидь, там наші Збройні сили готуються до контрнаступу і рашисти будуть намагатися якось захищатися", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Супротивнику вдалося, зокрема, захопити Херсон.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 липня в нашій країні ліквідували 39 870 захисників.

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