У місті серйозно пошкоджено як житловий фонд, так і інфраструктуру.

Для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня потрібно близько $850 млн.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин. Він уточнив, що сюди входять як квартири, так і приватні житлові будинки.

У той же час, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури за попередніми підрахунками становить близько $150 млн.

Таким чином, для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань, завданих російськими окупантами, необхідно мільярд доларів.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня стало відомо, що у звільненому від російської окупації Ірпені пошкоджено понад 1 тис. будівель, 115 повністю зруйновані. Про це в Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat. "В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста", - сказано в повідомленні.

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