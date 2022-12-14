У регіоні прильотів немає, але є пошкоджений будинок.

Російські загарбники не полишають спроб знищити українську інфраструктуру.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, під час ранкової атаки по Київщині окупанти намагалися поцілити в об’єкти критичної інфраструктури.

"Від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО", – наголосив він.

Відео дня

За словами голови ОВА, наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих "Шахедів".

"Маємо один пошкоджений уламками дрону приватний будинок. На щастя, без постраждалих", – сповістив він.

Ранкова атака дронами по Києву і області

Близько 6:00 у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький – було оголошено повітряну тривогу. На Київшині вона тривала найдовше – понад 3 години. Область зазнала ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва, які росіяни використовують у війні проти України.

За словами президента України Володимира Зеленського, усі 13 випущених безпілотників вдалося ліквідувати.

Відомо, що у Вишневому на Київщині під час атаки було пошкоджено житловий будинок і автівку.

Також руйнувань зазнали житлові будинки та адмінбудівля у Шевченківському району столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: