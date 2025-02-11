За словами військового, така атака є не першою, яка була у Полтавській області.

Під час атаки в ніч проти 11 лютого майже всі ворожі ракети летіли на Полтавську область. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, українським захисникам вдалося збити російські цілі, однак без влучань не обійшлося.

"Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості", - зазначив Ігнат.

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Військовослужбовець додав, що така атака є не першою по цьому регіону та інших. До цього було атаковано такі об'єкти газової інфраструктури у Львівській та Івано-Франківській областях.

"Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс "Шахеди", що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення. Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання", - зауважив Ігнат.

Атака РФ по Україні 11 лютого - що відомо

Як писав УНІАН, російські окупанти вночі 11 лютого вчергове атакували Україну. Зокрема про вибухи повідомлялось у Полтавській області.

Пізніше стало відомо, що в Україні запровадили екстрені відключення світла через масований обстріл РФ, однак за декілька годин їх було скасовано.

Водночас у ПС ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей було збито під час ракетної та дронової атаки РФ. Наразі кількість ракет, які вдалося знищити, невідома, однак загалом було збито 57 "Шахедів" та дронів інших типів.

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