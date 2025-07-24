У разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в ту частину області, яка перебуває під безпосередньою загрозою.

Відсьогодні сигнал повітряної тривоги у Київській області буде диференційований.

Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він пояснив, що це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.

"Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив голова ОВА.

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Калашник додав, що таку систему було протестовано сьогодні вночі спільно з Повітряними силами Збройних сил України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Система відпрацювала надійно та без збоїв.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна - всіх", - написав він.

За словами начальника ОВА, вони продовжують модернізацію всієї регіональної системи оповіщення. "Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень. Наша мета - щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - підкреслив Калашник.

Повітряні тривоги в Україні

Раніше Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації заявив, що у столиці не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу. За його словами, військові не вважають цей формат технічно доцільним.

Ткаченко зауважив, що через щільність міської забудови та специфіку загроз, зокрема ""Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, немає змоги оперативно та точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається.

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