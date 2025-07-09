Військові не вважають цей формат технічно доцільним.

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, військові не вважають цей формат технічно доцільним.

"Через щільність міської забудови і специфіку загроз, зокрема "шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - зазначив Ткаченко.

Відео дня

Крім того, він закликав не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу прямувати в укриття. Очільник КМВА підкреслив, що кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.

Російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія вночі 9 липня застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні, серед яких трохи більше як 300 - це "шахеди". Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що усіх засобів повітряного нападу було аж 741 – це і ракети, і дрони, в тому числі дрони-імітатори.

"Давайте одразу трошки градус напруги знімемо. Скажемо відразу, що це не "Шахедів" летіла така кількість. "Шахедів" летіло усього трохи більше трьохсот. І велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною", - підкреслив Ігнат.

Вас також можуть зацікавити новини: