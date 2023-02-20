Дитячі садки в регіоні будуть працювати у звичному режимі.

Через загрозу обстрілів школи Броварської міської територіальної громади Київської області переводять на дистанційне навчання з 22 до 24 лютого включно.

Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко. "До уваги школярів та їх батьків! У зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами РФ, з метою збереження здоров'я та життя дітей та педагогічних працівників з 22 лютого до 24 лютого (включно) заклади загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", - зазначив він.

Чиновник уточнив, що дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах Збройних сил України попередили, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак.

19 лютого стало відомо, що, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, не видно безпосередньо загроз Києву з боку Росії. Експерт вважає, що ракетні атаки з території РФ можуть зрости.

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