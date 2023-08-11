Постраждалих нема, не пошкоджено ні майно, ні будівля медзакладу.

Київ сьогодні був атакований ракетами типу "Кинджал". Про це в ефірі "Київ 24" сказав речник КМВА Михайло Шаманов.

"Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиті ракети. Всю інформацію щодо кількості дадуть згодом Повітряні сили", - зазначив Шаманов.

Також в ефірі було включення з місця влучання по території діючої дитячої лікарні в Оболонському районі. Тут впало 5 уламків різної величини.

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"Коли були вибухи діти (пацієнти) з батьками перебували у бомбосховищі лікарні. Доволі гучно сьогодні було. Десь 4-5 вибухів, після вибухів десь за хвилину-півтори почали подати уламки по всій території лікарні. Їх було небагато. На щастя ніхто не постраждав. Ні люди, ні наше майно, ні будівля", - повідомив заступник директора дитячої лікарні Тото Зантарая.

У лікарні навіть залишились цілими вікна.

Ранкова атака росіян на Україну

Зранку Україна була атакована ракетами, які запустидли російські війська. Частина з них спрямована була на Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив спочатку про кілька вибухів у місті, а Київська міська військова адміністрація зазначила, що в місті працює протиповітряна оборона. Через деякий час Кличко повідомив, що уламки збитих ракет впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва, а також ще у двох місцях - на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку, а ще один уламок знайдений на Оболоні на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Він додав, що постраждалих немає.

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