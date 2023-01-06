Попередньо постраждалих немає.

Сьогодні російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську. Зафіксовано влучання у приватний будинок.

Про це повідомляють в Офісі президента України. Зазначається, що попередньо постраждалих немає. Зараз на місці працюють екстрені служби.

"Краматорськ. Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

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Згодом у Краматорській міськраді уточнили, що ракетними ударами було пошкоджено 14 приватних будинків.

Новини Донецької області

У грудні повідомлялося, що армія РФ мала намір вийти на кордони Донецької області до кінця 2022 року.

27 грудня через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області на Донеччині зупинилися всі газові котельні.

31 грудня російські загарбники обстріляли область. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше троє отримали поранення.

У британській розвідці вважають, що утримування окупованих частин Донецької і Луганської областей дорого обходитиметься Росії у політичному, дипломатичному і фінансовому аспекті.

Компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут із супутника після постійних бомбардувань армією РФ.

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