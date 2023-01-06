Сьогодні російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську. Зафіксовано влучання у приватний будинок.
Про це повідомляють в Офісі президента України. Зазначається, що попередньо постраждалих немає. Зараз на місці працюють екстрені служби.
"Краматорськ. Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Згодом у Краматорській міськраді уточнили, що ракетними ударами було пошкоджено 14 приватних будинків.
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