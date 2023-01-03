Мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару російських окупантів по місту. Світлинами він поділився у своєму Facebook й написав:
"Пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних. Також поранено людину. Росія - країна-сморід".
Нічні обстріли Росії 3 січня
У ніч з 2 на 3 січня російські загарбницькі війська вдарили ракетами по Дружківці Донецької області. Одна ракета вдарила по місту, а інша - по селу Яковлівка. Повідомлялося про трьох постраждалих.
Краматорськ також був під ударом РФ, повідомляли у Краматорській міській раді. "Сидіть в укриттях, ніч неспокійна", - йшлося у повідомленні.
В Інституті дослідження війни раніше повідомляли, що російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю її територію.