У межах російської системи статус та ідентичність "ЛДНР", імовірно, досі викликають розбіжності, поділилися у британській розвідці.

Подальше утримування окупованих частин Донецької і Луганської областей дорого обходитиметься Росії у політичному, дипломатичному і фінансовому аспекті.

Навіть до того, як розпочалася повномасштабна війна в Україні, ці території значно виснажували російські фінанси, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"Тепер Кремль відкрито відданий підтримувати їх. Ця підтримка, імовірно, обернеться величезними політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які не припинятимуться довго і після поточної фази конфлікту", - додали у розвідці.

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За даними розвідки, статус та ідентичність "ЛДНР", імовірно, досі викликають розбіжності в рамках російської системи.

Варто зазначити, що бойовики з незаконних формувань "Луганської і Донецької народних республік" 31 грудня 2022 року формально були інтегровані у російські збройні сили. "Президент Путін представив підрозділам їхні бойові прапори під час візиту до Ростова-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Росія стверджує, що так звані "ЛДНР" є невід'ємною частиною РФ після проведення у вересні 2022 року "референдумів про приєднання".

Розвідка нагадує, що РФ приховано контролювала окуповані частини Донецької і Луганської областей з 2014 року, створивши в "ДНР" перший "армійський корпус", а в "ЛНР" - другий "армійський корпус", там були російські офіцери.

Ситуація на Донбасі - що треба знати сьогодні

6 січня вранці Генштаб Збройних сил України поділився, що росіяни наступають на Бахмутському та Лиманському напрямках. За його даними, супротивник зосереджує головні зусилля на спробах встановлення контролю над всією територією Донецької області.

Варто зазначити, що на сході України вже не один місяць тривають запеклі бої. Фортецею захисників нашої держави стало місто Бахмут. На Бахмутському напрямку РФ зазнає дуже серйозних втрат.

Західні ЗМІ писали, що російська влада та російський бізнесмен, власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин хочуть захопити Бахмут, оскільки мають грошові мотиви.

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