СБУ відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

В результаті удару по залізничному вокзалу Краматорська загинули 35 дорослих і четверо дітей.

Про це в Facebook повідомив представник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Рашисти обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. 39 загиблих, серед яких 4 дітей", - зазначив він.

Дехтяренко нагадав, що СБУ вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

В даний час дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

"Встановимо і покараємо винних", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей.

За словами глави Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі осіб, адже йде евакуація жителів Донецької області в більш безпечні області України.

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