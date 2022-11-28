У Ладижині Вінницької області виникла надзвичайна ситуація воєнного характеру.

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі, таке рішення прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади", - зазначив він.

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За словами Борзова, терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури.

"Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву", - заявив очільник ОВА.

Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників і 51 із майже 70 ракет, випущених російськими військами.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку.

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень може бути складним для України, оскільки Росія готує нові удари.

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