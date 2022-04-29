За словами Гайдая, у кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд.

Російські війська за добу 10 разів відкривали вогонь по містам Луганської області, найбільше по Лисичанську. Тривають бої за Оріхове.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Оріхове. Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", - написав він.

За словами Гайдая, у кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. "Так, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу - приборкувати вогонь доводилося кілька годин", - додав він.

Глава ОВА наголосив, що противник неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі Оріхового та Світличного. "Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", – написав він.

"На фронті українські захисники відбили дев’ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів", – додав Гайдай.

Раніше стало відомо, що у Лисичанську Луганської області води не буде до кінця війни через знищення російськими окупантами інфраструктури.

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