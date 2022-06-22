Супротивники в Україні вирішили гинути на інших напрямках, зазначив керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець, оскільки бояться великих втрат.

Супротивники "вирішили гинути на інших напрямках", написав у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"…орки відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а пізніше атакував і житло цивільних, було багато жертв та постраждалих.

Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни. Пізніше вороги пішли у наступ на Донбасі.

У травні стало відомо, що на Луганщині українські військові знищили понтонні переправи окупантів через Сіверський Донець в районі Білогорівки, за допомогою яких вороги намагалися перекидати техніку й особовий склад.

Збройні сили України давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі нашої армії поділилися, що станом на 22 червня на території нашої держави ліквідували близько 34 230 ворогів.

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