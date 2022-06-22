В Луганській ОВА пояснили, чому вороги відмовилися від форсування Сіверського Донця / фото t.me/informnapalm

Російські окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець, оскільки бояться великих втрат.

Супротивники "вирішили гинути на інших напрямках", написав у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"…орки відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а пізніше атакував і житло цивільних, було багато жертв та постраждалих.

Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни. Пізніше вороги пішли у наступ на Донбасі.

У травні стало відомо, що на Луганщині українські військові знищили понтонні переправи окупантів через Сіверський Донець в районі Білогорівки, за допомогою яких вороги намагалися перекидати техніку й особовий склад.

Збройні сили України давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі нашої армії поділилися, що станом на 22 червня на території нашої держави ліквідували близько 34 230 ворогів.

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