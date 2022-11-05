Українські військові щодня просуваються на 500 метрів вперед.

Українські військові продовжують звільняти Луганську область від російських окупантів. Щодня наші захисники просуваються на 500 метрів.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтервʼю Сергію Голованову, скоро українці зможуть почути хороші новини від Генерального штабу. Він також наголосив, що окупанти встигли підготуватися, тому звільнення Луганщини не дається просто.

"Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може, не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня", – додав Гайдай.

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Голова Луганської ОВА також зазначив, що на території від Сватового до Кремінної та в районі Білогорівки тривають важкі бої.

Звільнення Луганщини

Російські окупанти не лишають спроб прорвати українську оборону на Луганщині. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, військові РФ постійно атакують позиції українських захисників і йдуть по трупах своїх солдатів.

Як повідомлялося раніше, у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Російське видання "Верстка" пише про сотні знищених окупантів.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що в листопаді 2022 року українські сили продовжать розтягувати фронт. Не виключається рух ЗСУ на Луганщині та навіть вихід до Луганська. Водночас на півдні продовжиться зачистка правого берега.

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