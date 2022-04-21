Виявлено кілька братських могил, кожна з яких розміром до 30 метрів, повідомив радник очільника Маріуполя.

Окупанти організували масові поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш", - написав Андрющенко.

Чиновник додав, що "в районі об'їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом".

За його інформацією, всі тіла поміщено в пластикові пакети, що є підтвердженням попередньої інформації про накопичування тіл загиблих в іншому місці - в районі промзони в Маріуполі.

"Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, російські війська рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема у Маріуполі. Ворог заблокував місто, за нього йдуть бої.

"Азов" 11 квітня повідомляв, що в Маріуполі супротивники з безпілотника скинули на військових та мирних людей невідому отруйну речовину, були постраждалі.

Потім очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко сказав, що у місті вже загинули близько 22 тисяч осіб.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що поки Збройні сили України не можуть розблокувати місто.

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