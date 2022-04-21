У місті зруйновано все - 95-98% будівель, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наразі Збройні сили України військовим способом не можуть розблокувати Маріуполь.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

Глава держави заявив, що українська влада робить усе, що можна, аби розблокувати Маріуполь.

"Питання щодо того, що йдеться про години, - це правда, тому що ми не знаємо скільки годин або чи декілька днів вони можуть там протриматися. Що стосується нашої армії, - пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка Російської Федерації, щоб... сьогодні дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Це є правда. Ми на сьогодні це зробити не можемо", - заявив Зеленський.

Президент вважає, що російська блокада Маріуполя більше схожа не на війну, а на "таку терористичну операцію з боку Російської Федерації", бо у місті окрім українських захисників заблоковані також діти та люди похилого віку.

"Там зруйновано все - 95-98% всіх будівель", - наголосив Зеленський і додав, що йдеться про школи, дитячі садочки, житлові квартали, заводи тощо.

"Якщо 3-4% чогось живого там залишилось - це максимум, це так є", - зазначив президент.

Нагадаємо, війська РФ рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема у Маріуполі. Супротивник заблокував місто, за нього йдуть бої.

11 квітня "Азов" повідомив, що в Маріуполі окупанти з безпілотника скинули на військових та цивільних невідому отруйну речовину, були постраждалі.

Потім голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко сказав, що у місті вже загинули понад 20 тисяч осіб.

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