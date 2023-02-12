У Мелітополь завезли суддів з РФ, зазначив мер захопленого міста.

У захопленому Мелітополі російські окупанти судитимуть місцеву жительку за донат на Збройні сили України.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштували справжнє судилище Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з Росії, і ті почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень", - зазначив він.

За його словами, "наприклад, є факт, коли мешканка Мелітополя задонатила на нашу армію, її знайшли, знайшли виписку з банка з її смартфона й одразу віддали її під суд. "І сьогодні невідомо, що їй присудить це судилище", - підкреслив мер.

Відео дня

Федоров додав, що в окупованому місті людей також викрадають та катують. Він повідомив, що у Мелітополі російські загарбники облаштували п’ять катівень.

Ситуація в Мелітополі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, станом на початок лютого в окупованому місті залишилося 50-60 тис. жителів - близько третини від тієї кількості, яка була до 24 лютого 2022 року.

За даними місцевої влади, російські окупанти посилюють примусову паспортизацію серед місцевих. Зокрема, з 1 червня без російського паспорта українці в окупованому Мелітопольському районі не зможуть користуватися своєю нерухомістю, а також не зможуть зареєструвати авто.

Крім того, загарбники майже вдвічі планують збільшити податки для місцевих підприємців без російських паспортів, які працюють на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: