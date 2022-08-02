Також у місті є перебої зі світлом.

Ввечері у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, в одному з районів міста почалась пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом", - розповів він.

Сєнкевич закликав громадян максимально дотримуватись правил безпеки.

"Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон - за дві стіни", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня, у небі над Миколаївською областю українські захисники збили чотири російські крилаті ракети типу Х.

Пізніше у Командуванні Повітряних cил Збройних сил України повідомили, що по нашій країні з району півночі Каспійського моря було випущено вісім ракет. Росія застосовувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім ворожих ракет збили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли два райони Миколаєва. За попередіми даними, один з них обстріляли чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - вісьмома ракетами С-300.

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