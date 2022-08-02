Пуски здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

2 серпня над Миколаївською областю українські захисники збили чотири російські крилаті ракети типу Х.

Про це повідомляє служба зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"2 серпня, близько 17:30, воїнами повітряного командування "Південь" у небі над Миколаївщиною було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555)", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що пуски крилатих ракет здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники обстріляли два райони Миколаєва. За попередньою інформацією, один з них обстріляли чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - вісьмома ракетами С-300.

А вчора, 1 серпня, Росія завдала ракетного удару по Одеській області.

За словами экс-заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігора Романенка, Росія змінила плани наступу та зміцнює своє угрупування на півдні України.

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