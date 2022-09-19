Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку.

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Він зазначає, що ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже працює на місці.

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"Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав", - також повідомив Сєнкевич.

Він зазначив, що наразі обстежується район обстрілу.

Нагадаємо, за минулу добу від обстрілів російських окупантів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Раніше стало відомо, що у ніч на 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, було зафіксовано вісім "прильотів".

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