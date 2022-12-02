Ніхто не постраждав, масштаби руйнацій з’ясовуються.

В ніч на 2 грудня російські окупанти гатили по громадам Нікопольщині з важкої артилерії.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, окупанти випустили майже 40 снарядів.

"Росіяни не дають спокою Нікопольщині… Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив ві.

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За словами Резніченка, люди вціліли, а масштаби руйнацій з’ясовуються.

Ситуація на Дніпропетровщині

Російські окупанти постійно обстрілюють прифронтову Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Значних атак зазнають Нікополь та Кривий Ріг.

Зокрема, 1 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, внаслідок чого було поранено чоловіка, зайнялася багатоповерхівка.

Минулої ночі окупанти вісім разів з "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину.

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