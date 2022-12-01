1 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Вдень окупанти ударили по місту з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
"Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - зазначив він.
Внаслідок атаки у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Наразі всі деталi атаки уточнюються.
Обстріли Дніпропетровської області
Як відомо, на початку листопада Сили протиповітряної оборони України знищили над Дніпропетровщиною 6 дронів-камікадзе. У облраді назвали це найбільш масованою атакою дронами на область з 24 лютого.
В ніч на 29 листопада окупанти випустили по Дніпру кілька ракет. Вони знищили приміщення приватного підприємства, почалася пожежа.
Сьогодні вночі війська Російської Федерації обстріляли з "Градів" та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини.
Нагадаємо, що у Кривому розі піся масштабного обстрілу України зупинили весь електротранспорт, щоб забезпечити обігрів будинків.