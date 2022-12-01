Постраждав 56-річний чоловік.

1 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Вдень окупанти ударили по місту з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - зазначив він.

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Внаслідок атаки у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Наразі всі деталi атаки уточнюються.

Обстріли Дніпропетровської області

Як відомо, на початку листопада Сили протиповітряної оборони України знищили над Дніпропетровщиною 6 дронів-камікадзе. У облраді назвали це найбільш масованою атакою дронами на область з 24 лютого.

В ніч на 29 листопада окупанти випустили по Дніпру кілька ракет. Вони знищили приміщення приватного підприємства, почалася пожежа.

Сьогодні вночі війська Російської Федерації обстріляли з "Градів" та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що у Кривому розі піся масштабного обстрілу України зупинили весь електротранспорт, щоб забезпечити обігрів будинків.

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