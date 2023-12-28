В регіоні через ворожі обстріли загинуло понад півсотні цивільних осіб.

В Одеській області під час повномасштабної війни зруйновано сотні важливих інфраструктурних об’єктів та житлових будинків, загинуло понад півсотні мирних жителів, в тому числі – діти.

Про це під час брифінгу розповів керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей. За його словами, на території Одеської області з 24 лютого 2022 року задокументовано понад 200 обстрілів об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, було 113 обстрілів ракетами повітряного, морського та наземного базування - йдеться про понад 200 ракет, без урахування збитих силами ППО. Також ворог завдав 80 ударів безпілотниками, здійснив два авіаційних бомбардування та 7 обстрілів корабельною артилерією. Через це загинуло 55 цивільних, серед яких двоє – діти, поранено 241 цивільну особу, в тому числі 27 дітей.

За даними посадовця, зазнало пошкоджень та руйнувань майно понад 9 тис. жителів регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено понад 300 приватних житлових будинків та квартир, а 53 - повністю знищено. Від вибухової хвилі постраждало ще понад 6 тис. квартир, будинків, навчальних закладів тощо.

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Як наголосив прокурор, також зруйновано та пошкоджено будівлі 39 баз відпочинку в прибережній зоні, що належать приватним підприємствам.

"Окрім того, знищено понад 130 торговельних павільйонів у прибережній зоні, промринку "7-й кілометр", десятиповерхова будівля бізнес-центру в Одесі", - розповів прокурор.

Вщент знищено складські приміщення понад 70 приватних підприємств та господарств, склади логістичного центру великого супермаркету, торговельний центр, у якому зберігало майно та працювали понад 300 приватних підприємств, а також - будівлю продуктового гіпермаркету "Фоззі".

Суттєвих пошкоджень зазнали міжнародний аеропорт "Одеса", Одеський нафтопереробний завод, приватні нафтогазові підприємства, підйомний міст через Дністровський лиман та залізничний міст гілки Арциз-Ізмаїл, зерновий елеватор у місті Арциз, сім комплексів електропідстанцій, Одеський припортовий завод, дослідне господарство ім. Суворова Інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук та інші фермерські об’єкти.

"У сумному переліку - портова інфраструктура в Одесі, містах Чорноморськ, Ізмаїл, Рені тощо. Окрім того – об’єкти ПрАТ "Одеський портовий холодильник", ТОВ "Євротермінал", залізобетонний завод "Хай-Рейз Констракшнз холдинг", заклади освіти, у тому числі будівлі гуртожитків, міжнародний пункт пропуску - поромна переправа "Орлівка-Ісакча", ПрАТ "Дунайсудоремонт", Чорноморський судноремонтний завод та багато інших", - розповів Домущей.

Окрім того, значних руйнувань зазнали Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор, Свято-Іверський чоловічий монастир та понад 30 будівель, які є пам’ятками архітектури XIX-XX сторіччя.

За словами прокурора, під час розслідування кримінальних проваджень за фактами порушення законів і звичаїв війни загалом вилучено понад 8200 уламків ракет, бомб, снарядів тощо, у тому числі уламки заборонених міжнародними Конвенціями касетних бомб.

Саме касетну бомбу загарбники скинули на початку повномасштабного вторгнення на курортну Затоку, внаслідок влучання там пошкоджено будинок та у радіусі 800 метрів по житловому масиву розлетілись близько 280 протитанкових касетних елементів ПТАБ-1М.

"Триває витребування та опрацювання інформації щодо застосованих засобів ураження, місця і знарядь їх запуску, маршрутів їх прильоту, відомостей щодо їх походження, військових підрозділів ворога, що застосували такі засоби ураження, та їх командування", - наголосив керівник обласної прокуратури.

Зокрема на Одещині наразі розслідується у 139 таких справ, які розподіляються на 3 групи. Перша - за фактами масованих ракетних обстрілів курортної зони узбережжя, зокрема, житлової забудови в смт Сергіївка, що призвело до загибелі 22 осіб внаслідок влучання крилатої ракети в багатоповерховий будинок. Друга - за фактами обстрілів енергетичної інфраструктури регіону у зимовий період наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Третя - за фактами масованих обстрілів із застосуванням БПЛА типу Shahed портової та зернової інфраструктури Одещини з метою ускладнення роботи тимчасового "зернового коридору".

Водночас прокурор зазначив, що частина проваджень об’єднані з іншими з урахуванням часу та місць обстрілу та застосованої зброї.

У прокуратурі УНІАН уточнили, що справи стосовно ударів по військовій інфраструктурі регіону та загибелі (поранення) людей під час обстрілів цих об’єктів розслідуються за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Удари по Одесі

У вересні на морському вокзалі в Одесі РФ зруйнувала ракетою великий готельний комплекс "Одеса" (раніше – "Кемпінські"), збудований понад 20 років тому на території морського вокзалу Одеського торговельного порту.

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