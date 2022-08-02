Сьогодні у двох громадах Полтавської області триватимуть навчальні стрільби, місцевих закликали зберігати спокій.
Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав у своєму Telegram-каналі.
"2 серпня на території Лубенської та Миргородської громад відбуватимуться навчальні стрільби", - зазначив він.
За словами голови ОВА, у Лубенській тергромаді їх проводитимуть і 3 серпня.
"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - закликав Лунін.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
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Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
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