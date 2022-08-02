Навчання відбудуться на території Миргородської та Лубенської громад, в останній їх проводитимуть ще й 3 серпня.

Сьогодні у двох громадах Полтавської області триватимуть навчальні стрільби, місцевих закликали зберігати спокій.

Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав у своєму Telegram-каналі.

"2 серпня на території Лубенської та Миргородської громад відбуватимуться навчальні стрільби", - зазначив він.

За словами голови ОВА, у Лубенській тергромаді їх проводитимуть і 3 серпня.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - закликав Лунін.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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