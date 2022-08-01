Роман Костенко зауважив, що РФ буде триматися за Херсон до останнього.

Полковник СБУ Роман Костенко припустив, що росіянам безглуздо залишатися на Херсонському плацдармі, тому що мости захисники України обстрілюють.

Його цитує "Еспресо".

"Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на правий берег річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку окупанти будуть мати репутаційні втрати для РФ", - сказав Костенко.

Полковник СБУ зауважив, що РФ буде триматися за Херсон до останнього.

"Інший шлях - розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину", - додав Костенко.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ деокупували 46 населених пунктів після початку повномасштабної війни.

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