На Донеччині ворог зосередився на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У районах Бахмута, Зайцеве та Пісків на Донеччині тривають бойові дії, відбито штурм ворога біля декількох населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, однак успіху не мав та відійшов.

"На Бахмутському напрямку... українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії", - додали у Генштабі.

Також на Авдіївському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Авдіївки, але успіху не мав та відійшов.

"Тривають бої поблизу Пісків", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу. Ворог 1 серпня вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, але успіху не мав.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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