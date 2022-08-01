Водночас на окупованій території назріває гуманітарна катастрофа та посилюються репресії.

З дня у день ситуація на окупованій території Луганської області погіршується. Назріває гуманітарна катастрофа. Водночас окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За добу ситуація на фронті не зазнала значних змін. Українське військо продовжує тримати оборону, а окупанти досі не можуть захопити два останні вільні населені пункти регіону.

"Там наші захисники міцно тримають лінії оборони. Були декілька моментів, коли заходили в Білогорівку російські підрозділи. Але, станом на зараз, все ж залишається частинка Луганщини, яка нескорена", – заявив Гайдай.

Наразі окупанти активнісше кидають в бій бійців приватних військових компаній.

"По-перше, Росії не потрібно звітувати за найманців. По-друге, в них зовсім інша мотивація: виключно гроші та мародерства. Також у росіян, після чотирьох місяців запеклої оборони ЗСУ на Луганщині – величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці. Їх відтягнули для перегрупування і поповнення особового складу", – розповів він.

За словами голови ОВА, на тимчасово окупованих територіях загарбники знищують все українське, а проукраїнське населення "кидають на підвал".

Гайдай зазначив, що окупанти намагаються перевести освітній процес на "стандарти" так званої "ЛНР", вчителів примушують до співпраці під загрозою звільнення. Водночас в регіоні процвітає партизанський рух.

"Люди нам допомагають. Партизани щодня приносять позитивні новини, дякуємо їм за роботу. Це інформація про переміщення ворожих військ та руйнування інфраструктурних об'єктів, які є важливими для військ РФ", – каже голова ОВА.

Окремо Гайдай заявив про гуманітарну катастрофу, яка насувається на міста Луганщини, де відбувалися активні бойові дії. Загарбники й досі не можуть задовольнити елементарні потреби людей (вода, їжа, ліки).

"Візьмемо Рубіжне чи Сєвєродонецьк. Ці міста в опалювальний сезон не зможуть зайти, там буде величезна проблема. Є вода, яку беруть зі свердловин, тому що центральне водопостачання зруйноване. Так от ця вода вже заражена, тому що вони довгий час не забирали трупи. Тіла розкладалися на спеці. Зараз люди масово отруюються, дизентирія – величезна проблема", – наголосив Гайдай.

Вранці Гайдай повідомляв, що російські окупанти 31 липня 11 разів обстрілювали позиції українських захисників у Луганській області. Загарбники також здійснили три спроби танкового тиску і тричі використовували авіацію, але у всіх випадках змушені були відступити.

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