Ще семеро осіб отримали поранення.

Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, загинуло четверо людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчорашній вечір видався дуже важким. Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, семеро поранених. Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей. 90% убитих та поранених перебували на вулиці", - повідомив він.

Лях закликав жителів міста не виходити з приміщень без нагальної потреби та уникати масових скупчень народу.

"Поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок порадимося за обставинами. Бережіть себе!", - додав він.

Нагадаємо, обстріли у Донецькій області відбуваються більш жваво і хаотично. За словами голови Донецької ОВА, з початку повномасштабного наступу кількість населення, що проживає на Донеччині, скоротилася майже у п’ять разів.

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