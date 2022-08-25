Жертв серед населення та руйнувань немає.

Російські окупанти зранку вже обстріляли одну з громад у Сумській області, зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 "прильотів" зі ствольної артилерії", - зазначив він.

Живицький додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Зранку 25 серпня стало відомо, що серед загиблих знайшли тіла двох дітей.

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