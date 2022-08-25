На День Незалежності Збройні Сили України ліквідували ще 150 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали 45 тисяч 850 осіб.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, ворог вже втратив:
- особового складу - близько 45850 (+150) осіб,
- танків ‒ 1929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,
- артилерійських систем – 1037 (+1) од,
- РСЗВ - 272 (+6) од,
- засоби ППО - 148 (+1) од,
- літаків – 234 од,
- гелікоптерів – 202 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),
- крилаті ракети - 196 одиниць,
- кораблі /катери - 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 од,
спеціальна техніка / special equipment - 99 одиниць.
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Резніков пообіцяв "позитивні новини" з фронту вже цього року.