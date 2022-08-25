Українські воїни знищили техніку РФ / фото Генштаб

На День Незалежності Збройні Сили України ліквідували ще 150 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали 45 тисяч 850 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, ворог вже втратив:

  • особового складу  - близько 45850 (+150) осіб, 
  • танків ‒ 1929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,
  • артилерійських систем  – 1037 (+1) од,
  • РСЗВ - 272 (+6) од,
  • засоби ППО - 148 (+1) од,
  • літаків  – 234 од,
  • гелікоптерів  – 202 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),
  • крилаті ракети - 196 одиниць,
  • кораблі /катери  - 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 од,

спеціальна техніка / special equipment - 99 одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Резніков пообіцяв "позитивні новини" з фронту вже цього року.

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