Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

На День Незалежності Збройні Сили України ліквідували ще 150 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали 45 тисяч 850 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, ворог вже втратив:

особового складу - близько 45850 (+150) осіб,

танків ‒ 1929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,

артилерійських систем – 1037 (+1) од,

РСЗВ - 272 (+6) од,

засоби ППО - 148 (+1) од,

літаків – 234 од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),

крилаті ракети - 196 одиниць,

кораблі /катери - 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 од,

спеціальна техніка / special equipment - 99 одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Резніков пообіцяв "позитивні новини" з фронту вже цього року.

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