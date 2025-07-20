Внаслідок влучень також були поранені, але від госпіталізації вони відмовилися.

Унаслідок атаки російських окупантів по селу в Сумській області загинула 78-річна жінка.

Про це у Telegram-каналі повідомив Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. "Учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади чотирма ударними БпЛА. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка", - заявив він.

Крім того, додав Григоров, після масованої атаки по Шосткинській громаді до медиків звернулися двоє місцевих мешканців. "Госпіталізації не потребували - допомогу надали амбулаторно", - зазначив голова ОВА.

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Він підкреслив, що Росія продовжує воювати проти мирного населення і "кожен такий удар несе біль, руйнування і непоправні втрати".

Згодом очільник ОВА також додав, що у Свеській громаді внаслідок прямих влучань російських дронів "миттєво зайнялися три житлові будинки - зупинити вогонь у них було неможливо". "Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні оселі", - написав Григоров.

Атаки окупантів на Україну

Крістіан Фройдінг, голова ситуаційного центру по Україні в Міністерстві оборони Німеччини висловив припущення, що росіяни планують використовувати для ударів по Україні до двох тисяч безпілотників одночасно.

За його словами, це створить серйозні проблеми для української протиповітряної оборони. тому що збивати "Шахеди" системами ППО Patriot нелогічно.

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