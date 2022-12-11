Росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини.

Протягом доби 10 грудня російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області.

"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", - повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів.

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"Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття", - розповів Живицький.

По прикордонному селу у Середино-Будській громаді - п'ять "прильотів" зі ствольної артилерії.

Російські обстріли Сумської області: що відомо

Російська армія систематично обстрілює територію Сумської області з різного озброєння. Це призводить до загибелі людей та значних руйнувань.

Протягом 4 грудня росіяни здійснили 64 удари по території Сумської області. Під ворожим вогнем були 4 громади.

6 грудня росіяни обстріляли з "Градів" Есманьську громаду в Сумській області, в результаті чого один чоловік отримав поранення. Окупанти випустили 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців, в одному будинку зайнялася пожежа.