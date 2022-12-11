Протягом доби 10 грудня російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області.
"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", - повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів.
"Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття", - розповів Живицький.
По прикордонному селу у Середино-Будській громаді - п'ять "прильотів" зі ствольної артилерії.
Російські обстріли Сумської області: що відомо
Російська армія систематично обстрілює територію Сумської області з різного озброєння. Це призводить до загибелі людей та значних руйнувань.
Протягом 4 грудня росіяни здійснили 64 удари по території Сумської області. Під ворожим вогнем були 4 громади.
6 грудня росіяни обстріляли з "Градів" Есманьську громаду в Сумській області, в результаті чого один чоловік отримав поранення. Окупанти випустили 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців, в одному будинку зайнялася пожежа.