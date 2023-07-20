Біля Бахмута українські воїни просунулися вперед, зазначили в Інституті вивчення війни.

Біля міста Бахмут Донецької області продовжується контрнаступ ЗСУ на південному та північному флангах.

Українські воїни у четвер, 19 липня, домоглися успіхів на окремих ділянках, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, свідчать, що українські війська просувалися на захід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)", - додали аналітики.

Варто зазначити, що, за відомостями Генштабу ЗСУ, опублікованими вчора, наші захисники та захисниці на Бахмутському напрямку вибили російських загарбників з позицій біля Оріхово-Василівки.

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Важливі новини - контрнаступ триває

На Бахмутському напрямку вже тривалий час йдуть запеклі бойові дії. Українським воїнам вдалося просунутися вперед та звільнити від ворогів чимало нашої землі. Станом на 10 липня Сили оборони деокупували понад 20 квадратних кілометри.

19 липня стало відомо про чудову роботу наших захисників - біля Бахмута був уражений ворожий танк, а також броньована ремонтно-евакуаційна машина, яка приїхала його витягувати.

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