Там зауважили, що через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів.

Через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні низькоякісні заряди їз Північної Кореї.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. "Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, там додали, що за добу авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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"Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки,Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

А на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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