У Збройних силах України розповіли про спробу російських загарбників двічі пробити оборону на Лимано-Куп'янському напрямку.
Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону. "На Лимано-Куп'янському напрямку зараз противник вже відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу двічі намагався пробити нашу оборону. Безуспішно для ворога. Він там отримав добряче втрат та відійшов і відмовився від наступальних дій", - сказав Євлаш.
Водночас російські загарбники продовжують інтенсивно застосовувати авіацію - по позиціях українських захисників було завдано 16 авіаударів на цьому напрямку.
Також окупанти продовжують здійснювати інтенсивні обстріли позицій наших воїнів.
"Зокрема, 564 рази ворог обстріляв наших захисників з різного озброєння, як зі ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував танки, міномети, АГСи (автоматичні гранатомети - Ред.), протитанкові комплекси, у тому числі і стрілецька зброя. Відбулось три удари дронами по позиціях наших захисників", - повідомив Євлаш.
"Проте і ми не сиділи, склавши руки. Завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Знищили одну гармату "Мста-Б" та одну гармату Д-30, а також 82-мм міномет і 3 автівки. Працюють наші підрозділи РЕБ, переносних зенітно-ракетних комплексів. Ми знищуємо їх дрони, як спостережні, так і дрони-камікадзе. Нам вдалося знищити два БПЛА типу "Зала" та "Орлан" і ще знищили низку дронів-камікадзе типу FPV", - сказав Євлаш.
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Як повідомляв УНІАН, на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тисяч російських військовослужбовців, величезна кількість танків, БМП, артилерійських систем, але у ЗСУ міцна оборона.
Також повідомлялося, що супротивники стягують додаткові сили на поки ще окуповану частину Запорізької області. Повідомлялося, що там стало більше загарбників та їхньої техніки.