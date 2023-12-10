Обстановка на сході та на півдні України залишається напруженою, протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Обстановка на сході та на півдні України залишається напруженою, протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Також зазначається, що на Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку, сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів в районі південно-східніше Вугледару Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Також, за інформацією Генштабу, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів.

Ситуація на фронті - що відомо

У Сухопутних військах повідомили, що На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог через погодні умови знизив активність минулої доби, але не зменшив свої зусилля на Бахмутському.. Водночас окупанти намагаються вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп’янськ.

При цьому втрати російських окупантів за листопад місяць склали майже 11 тисяч військовослужбовців" знищеними та пораненими. Також знищено понад 1100 одиниць військової техніки.

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