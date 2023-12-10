Ворог не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог через погодні умови знизив активність минулої доби, але не зменшив свої зусилля на Бахмутському.

"На ділянці відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" минула доби минула достатньо активно. Нам докучала погода - падав дощ, була мінусова температура, відразу все замерзало. Було ускладнення в роботі наших квардрокоптерів, було дещо складно спостерігати за противником, за його переміщенням. Тим не менш… На Куп’янському та Лиманському напрямках через ці умови знизились активність ворога і було відбито сім ворожих атак. Це поблизу Синьківки, Новоселівського. Ворог не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська",- розповів речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону

За словами Фітьо, окупанти намагають вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп’янськ. Він нагадав, що Куп’янськ – це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалось постачання окупаційних військ.

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"Через важкі погодні умови на даному напрямку противник використав лише три дрони–камікадзе, а так загалом в попередні дні ця цифра коливалась від 15 до 30 дронів за добу. Та здійснив 399 обстрілів українських позицій за минулу добу. Нашим захисникам вдалося ліквідувати 109 окупантів та знищити 17 одиниць військової техніки, серед яких танк та БМП", - повідомив речник.

За його словами, на Бахмутському напрямку ситуація дещо активніша.

"Було відбито 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Іванівське. У зв’язку з трохи кращими погодними умовами на даному напрямку противник застосував 31 дрон-камікадзе та здійснив 389 обстрілів. Нашим захисникам вдалося знищити 173 російських окупантів та 19 одиниць військової техніки, в тому числі бойові машини десанту", - інформував Фітьо.

Загалом, за його даними, втрати російських окупантів за листопад місяць склали "без 20-ти чоловік 11 тисяч військовослужбовців" знищеними та пораненими. Також знищено понад 1100 одиниць військової техніки, серед яких знищено або ушкоджено 128 танків, 208 ББМ та 259 гармат та мінометів різних калібрів.

За словами Фітьо, ворог намагається берегти техніку, але активно використовує штурмові групи, сформовані з колишніх ув’язнених. Зафіксовані випадки, що навіть для розвідки, щоб не запускати дрони, посилаються розвідгрупи, частина яких не повертається.

Ситуація на фронті - останні новини

Несприятливі погодні умови сповільнюють інтенсивність бойових дій як із боку Сил оборони України, так і з боку окупантів.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), погані погодні умови продовжують сповільнювати темпи українських та російських бойових дій по всій лінії фронту, але не зупиняють їх повністю.

Раніше речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що окупанти активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода. На роботу артилерії на цьому напрямку погода значно не впливає.

Російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів.

Один із цих блогерів заявив, що інколи російські "пташки" злітають на повітряну розвідку поблизу Вербового у невеликий дощ, але техніка росіян не рухається через багнистий ґрунт.

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