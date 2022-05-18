Директор Одеської кіностудії поскаржився на інформаційний вкид.

Проросійські інтернет-ресурси поширюють фейк про розміщення на території Одеської кіностудії зброї та ППО.

Про це заявив журналістам директор студії Андрій Осіпов.

Він зазначив, що в соціальних мережах з'явився свого роду вкид про розміщення на території студії українських військовослужбовців, складів зброї та установок засобів протиповітряної оборони.

"Така інформація з'явилася в деяких ворожих Telegram-каналах. Насправді, єдина наша військова техніка-реквізитний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок", - сказав Осіпов.

Він пояснив, що зараз на Одеській кіностудії у виробництві перебуває документальний фільм "Військовий кутюр'є" режисера Бата Недича. Ще два фільми - на стадії монтажу.

"У непростих умовах війни на Одеській кіностудії все ж триває кінопроцес. З метою безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Знімальний процес відбувається на різних локаціях міста та області", - розповів директор студії.

Раніше в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що жителі прилеглих висотних житлових будинків (на Французькому бульварі) нібито масово залишають свої квартири через дислокацію на кіностудії зброї, установок ППО і т. д.

В адміністрації кіностудії підкреслюють, що це - фейк.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Влада Росії назвала війну в нашій країні "спецоперацією" для "денаціоналізації" населення.

Спочатку ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Зокрема, ворог відкривав вогонь по Одесі, були жертви та постраждалі.

16 травня стало відомо, що захисники України збили ворожу крилату ракету типу "Х", випущену винищувачем у напрямку обласного центру.

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