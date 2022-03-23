У полон взято двох військовослужбовців РФ.

Захисники Запорізької області за добу завдали суттєвих втрат російським окупантам, знищивши, зокрема, чотири гаубиці.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, захисники Запорізької області за сьогоднішню добу завдали суттєвих втрат російським окупантам, а саме: знищено 18 військовослужбовців Російської Федерації, один бронетранспортер, 8 одиниць автомобільної техніки, 2 самохідні гаубиці "Мста-С" та дві 122-мм гаубиці Д-30", - мовиться у дописі.

Крім того, взято в полон двох військовослужбовців РФ.

"Ворог, розуміючи, що на суші успіху в нього немає, переходить до терористичних дій з метою залякати місцеве населення, роз'єднати та знищити бойовий дух, який присутній в кожного українця", - зазначається у повідомленні.

Також загарбники продовжують проводити заходи з організації прихованої підготовки проведення "виборів" в органи місцевої влади задля створення проросійських адміністрацій на окупованих територіях Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, в одній з областей України військові успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.