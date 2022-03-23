В одній з областей України військові успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"В одній з областей України підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знищено диверсійно-розвідувальну групу противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в українських тилових містах і селах диверсій та провокацій.
Як повідомляв УНІАН, українцям пояснили, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити.