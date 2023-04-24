Унаслідок ворожих ударів, зокрема, пошкоджено складські приміщення агропідприємства.

Російські окупанти атакували 20 мирних міст і сіл на Запоріжжі з різних видів озброєння.

Про це повідомила Запорізька ОВА. "Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння. Терористи здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства.

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Російські загарбники вже не раз били по населених пунктах регіону, є жертви, руйнування та постраждалі.

Зокрема, 14 квітня стало відомо, що супротивники завдали авіаційних ударів по місту Оріхів, пошкоджень зазнали приватні будинки та будівля дитячо-юнацької спортивної школи. За відомостями керівника Офісу президента Андрія Єрмака, авіаудари здійснили ворожі літаки Су-35.

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