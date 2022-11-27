Ворожа оборонна лінія проходить через низку населених пунктів.

У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти почали відновлювати оборонну лінію фашистсько-німецьких загарбників Вотан.

На території Мелітопольського району загарбники сьогодні відновлюють лінію Вотан, яка проходить через селища Костянтинівка, Мордвинівка, Вознесенка, і намагаються цей рубіж утримувати і будувати свої оборонні лінії, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Місто Мелітополь знамените тим, що через місто проходила оборонна лінія фашистів Вотан. Так от, на цьому тижні рашисти почали її відновлювати. Але вони забули історію, як у 1943 році її вдалося прорвати, і вони бігли досить швидко...", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на днях у Мелітопольському районі Запорізької області вибухом було зруйновано військову базу російських окупантів.

За даними Генштабу України, російські війська проводять додаткове обладнання оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка (Херсонська область) - Мелітополь.

Довідка УНІАН. Лінія Пантера-Вотан (інша назва "Східний вал") - лінія оборони, яка була збудована військами нацистської Німеччини у 1943 році. Друга частина назви пов’язана з давньогерманським верховним богом Вотаном, а перша - з короткою північною ділянкою біля Нарви між Балтійським морем та Чудським озером.

Ця лінія мала служити нацистам тиловим рубежем, однак її не змогли збудувати за короткий проміжок часу, і тому вона майже повністю складалася лише з польових укріплень. Червона Армія до літа 1944 року прорвала "Східний вал" по всій його довжині.

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