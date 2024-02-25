За словами керівника ГУР, повідомлення, якими лякають в інформаційному просторі, не відповідають дійсності.

Загрози повторного наступу російських загарбників з півночі немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Зокрема, він відповів на питання, чи може відкритися ще один фронт, зокрема, з північного напрямку.

"Послухайте, вже два роки усі лякають: зараз прийдуть звідти-звідти... Я вже замучився всім відповідати. Це не так. І знову вам скажу: це не так", - зазначив Буданов.

Також у нього запитали, як він оцінює проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині.

"Я оцінюю ДРГ як ДРГ. От вони як називаються, тому вони й відповідають. Ми використовуємо дєДРГ. Противник використовує ДРГ. Це не масштабне ведення бойових дій", - сказав Буданов.

Новий наступ РФ з півночі

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник в ефірі телемарафону сказав, що на півночі є загроза наступу РФ. За його словами, окупанти можуть почати новий наступ в районі Сумської області.

При цьому, як сказав військовий, зараз він не бачить підготовки РФ до такого удару, адже Кремль не накопичує у цих районах достатньої кількості військ.

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