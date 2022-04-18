Окупанти намагаються прорвати лінію оборони на сході країни.

Російські окупанти в новому наступі на Донбасі, який вони почали в понеділок, переслідують відразу чотири цілі.

Їх озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну. При цьому Арестович заявив, що наступ почався в неділю, 17 квітня.

Першим завданням росіян спікер глави ОП назвав захоплення території на ділянці Рубіжне-Попасна-Сєвєродонецьк в Луганській області.

"Вони там сьогодні Кремінну типу "взяли". Насправді нічого не взяли, там вуличні бої, місто в "сірій зоні", - уточнив він. За його словами, ворог прагне "відрізати" ці населені пункти від"великої землі".

Другим напрямком є наступ від Ізюма (Харківська область) до Слов'янська і Краматорська. "Тисяч 25 військ, які хочуть радісно всіх перемогти нас, і наступають", - іронічно зазначив Арестович.

Напрямами, що залишилися, він назвав район Гуляйполя (Запорізька область) і Маріуполь.

"Херсонський напрямок - навпаки харківському, наші потопали вперед радісно", - повідомив радник голови ОП.

Зазначимо, початок нового етапу російського наступу вже підтвердив президент Володимир Зеленський. Протягом дня та ввечері 18 квітня ворог веде активні обстріли східних та південних областей.